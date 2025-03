Vodnatost nekaterih rek po državi velika, Krka se razliva na običajnih mestih

Ljubljana, 29. marca - Po obilnem deževju, ki ponekod po državi še traja, je vodnatost kar nekaj rek velika in se še povečuje. Med njimi tudi Krke, ki se skupaj s posameznimi pritoki v srednjem in spodnjem toku razliva na običajnih območjih, so sporočili iz Agencije RS za okolje.

Veliko vodnatost, ki se še povečuje, imajo tudi Ljubljanica, Mura, posamezne manjše reke v Pomurju in Podravju ter Drava, Sava in Savinja v spodnjem toku, Sotla s pritoki, Kolpa, Mirna in Kokra. Ostale reke po državi imajo večinoma srednje pretoke, ki se zmanjšujejo ali pa so ustaljeni.

Krka bo danes in sprva v nedeljo še naraščala in se v srednjem in spodnjem toku razlivala na običajnih mestih, v nedeljo popoldne pa se bo obseg razlivnih površin začel zmanjševati. V noči na nedeljo se lahko prehodno razlijejo tudi manjši vodotoki v Podravju.

V nedeljo bodo še naraščale Drava, Mura, Ljubljanica ter Sava in Savinja v spodnjem toku in pri tem ohranjale veliko vodnatost. Reke v drugih delih države bodo upadale in večinoma ohranile srednjo vodnatost.