Atletico Madrid spet brez zmage

Madrid, 29. marca - Nogometaši Atletica Madrida so prvič v sezoni navezali tri tekme brez zmage v domačem prvenstvu. Po dveh zaporednih porazih so v 29. krogu na gostovanju v Barceloni pri Espanyolu igrali le 1:1. S tem se niso približali vodilnima ekipama Barceloni in Real Madridu, s katerima počasi izgubljajo stik.