Košarkarice iz Celja in Podgorice za zmago v ligi Waba

Celje, 29. marca - Košarkarice Cinkarne Celje in črnogorske Budućnosti so finalistke letošnjega zaključnega turnirja lige Waba v Celju. Petkratne zmagovalke tega tekmovanja in branilke lanskega naslova iz knežjega mesta so v polfinalu premagale bolgarsko Staro Zagoro s 76:61, medtem ko je bila Budućnost boljša od bolgarske Montane 2003 s 83:78.