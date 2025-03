Vreme: Ponoči bodo padavine marsikje ponehale

Ljubljana, 29. marca - Ponoči bodo padavine oslabele in do jutra marsikje ponehale. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, v alpskih dolinah okoli 2 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo dopoldne bodo manjše padavine povsod ponehale, od zahoda se bo jasnilo. Burja na Primorskem bo čez dan ponehala, v severni in vzhodni Sloveniji bo pihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na ponedeljek bodo Slovenijo prehodno zajele krajevne plohe. V ponedeljek dopoldne bo delno jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami, možna bo kakšna nevihta. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V torek bo pretežno oblačno, na Primorskem pa večinoma sončno. Veter se bo prehodno nekoliko okrepil. V sredo bo nekaj sonca lahko tudi v notranjosti Slovenije.

Vremenska slika: Območje nizkega zračnega tlaka nad osrednjim in severnim Sredozemljem, Balkanom in Črnim morjem se počasi polni, anticiklon s središčem nad zahodno Evropo in Atlantikom pa se širi nad Alpe in proti srednji Evropi. Nad naše kraje z vzhodnimi vetrovi doteka vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bodo padavine marsikje ponehale. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja. V nedeljo se bo od zahoda začelo jasniti, padavine bodo dopoldne povsod ponehale. Zvečer in ponoči bo od severa prehodno spet deževalo. Ob Jadranu bo še pihala burja.