Reke v BiH upadajo, v osrednjem delu Hrvaške še naraščajo

Sarajevo/Zagreb, 29. marca - Narasle reke v Bosni in Hercegovini in na Hrvaškem še vedno povzročajo težave, a raven vode ponekod počasi upada, poročajo lokalni mediji. Izredne razmere so razglasili v osrednjem delu Hrvaške, kjer naj bi vodostaj reke Une danes dosegel rekordne ravni.