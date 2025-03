Slabo vreme preprečilo obračun Nafte in Maribora

Lendava, 29. marca - Nogometaši Nafte 1903 in Maribora bi morali danes ob 15. uri odpreti 27. krog Prve lige Telemach. Toda obračuna ne bo, saj so Lendavčani na družbenih omrežjih sporočili, da je tekma odpovedana zaradi slabih vremenskih razmer. Nov termin za tekmo je 16. april, pa so zapisali Mariborčani.