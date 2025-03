Dnevnik o pripravljenosti Slovenske vojske (29. 3.)

Ljubljana, 29. marca - Anže Lebinger v komentarju Vojaški piarovski prevali piše o Slovenski vojski. Poudarja, da je ta podfinancirana, podopremljena in podkadrirana. Meni, da gre za kronične težave brez možnosti instant rešitev, medtem ko se najvišji politični in vojaški predstavniki zatekajo k prozornemu zavajanju s sistemi ocenjevanja, ki so namenjeni sami sebi.