Winnipeg nazaj na vrh lestvice NHL

Miami, 29. marca - Hokejisti Winnipega so spet vodilna ekipa severnoameriške lige NHL. Ponoči so s 4:0 ugnali New Jersey in imajo ob tekmi več tudi točko prednosti pred vodilno ekipo vzhoda Washingtonom. Dvakrat je zadel Alex Iafallo. Vratar Connor Hellebuyck je zbral 24 obramb in sedmič v sezoni tekmo končal brez prejetega gola.