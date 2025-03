Skakalci v predolimpijski zimi hladno - vroče

Planica, 31. marca - Vodstvo slovenskih skakalcev je sezono 2024/25 ocenilo kot eno najuspešnejših. Tej oceni so botrovali vrhunski nastopi na svetovnem prvenstvu v Trondheimu z dvema zlatima kolajnama in eno srebrno. Za piko na i pa sta na finalu sezone v Planici dominirala Domen Prevc in Anže Lanišek. Prvi je osvojil mali globus in dosegel nov rekord z 254,5 metra.