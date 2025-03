Ljubljana, 29. marca - Z 22. krogom se je končal redni del 1. SFL. Prvouvrščeni ekipi Dobovca in Silika sta si v rednem delu že priigrala polfinale, četrtfinalna para za prosti mesti pa sta Bronx Škofije - THE Nutrition Extrem in Dobrepolje NNIKAS - Oplast Kobarid.