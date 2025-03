Ruska teniška igralka Kasatkina bo odslej igrala za Avstralijo

Sydney, 29. marca - V Rusiji rojena številka 12 svetovnega tenisa Darja Kasatkina je razkrila, da bo odslej igrala za Avstralijo, potem ko so sprejeli njeno prošnjo za stalno prebivališče "v deželi tam spodaj". Sedemindvajsetletnica je bila kritična do ruskih omejitev in odnosa do pravic lezbijk ter skupnosti LGBTQ+, ostro je nasprotovala tudi vojni v Ukrajini.