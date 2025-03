Strah pred rastjo inflacije zaradi carin vodil v tedenski padec na newyorški borzi

New York, 29. marca - Napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa o uvedbi novih carin so poskrbele za nov teden padcev borznih indeksov v New Yorku. Vlagatelje skrbi, da bodo carine pospešile rast inflacije in vodile v recesijo, nekateri pa svarijo tudi pred stagflacijo, torej padanjem gospodarske rasti in naraščanjem inflacije.