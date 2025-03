Na ministrstvu za naravne vire začetek priprav nacionalnega načrta za obnovo narave

Ljubljana, 29. marca - Ministrstvo za naravne vire in prostor je začelo pripravo nacionalnega načrta za obnovo narave, ki bo ključni dokument za izvajanje uredbe EU o obnovi narave. Glavni cilj uredbe je do leta 2030 obnoviti vsaj 20 odstotkov kopenskih in morskih območij EU, do leta 2050 pa vse ekosisteme, ki potrebujejo obnovo.