Fenerbahče na vrhu evrolige izenačil Olympiakos

Ljubljana, 28. marca - Dva kroga pred koncem rednega dela evrolige so na prvih šestih mestih, ki neposredno vodijo v četrtfinale, Fenerbahče, Olympiakos, Panathinaikos, Monaco, Bayern in Anadolu Efes, na mestih od šest do deset, ki pomenijo dodatno razigravanje, pa Barcelona, Real Madrid, Crvena zvezda in Pariz.