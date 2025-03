Memphis Grizzlies odpustili trenerja Jenkinsa

Memphis, 28. marca - Vodilni možje košarkarskega moštva Memphis Grizzlies so devet tekem pred koncem rednega dela severnoameriške lige NBA odpustili trenerja Taylorja Jenkinsa, so zapisali izjavi za javnost. Jenkins je grizlije vodil zadnjih šest sezon, v tej pa so na dobri poti, da se neposredno uvrstijo v končnico.