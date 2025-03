Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (28. 3.)

Ljubljana, 28. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da sta Razvojna agencija Srbije in slovenski Spirit podpisala memorandum o sodelovanju. Poročale so tudi o udeležbi hrvaškega notranjega ministra Davorja Božinovića na mednarodnem srečanju notranjih ministrov na Brdu pri Kranju in o zvišanih prihodkih slovenskih trgovcev v trgovini na drobno.