DZ za ureditev kriznih namestitev

Ljubljana, 28. marca - DZ je s 57 glasovi za, 31 vzdržanimi in brez glasu proti sprejel novelo zakona o socialnem varstvu, ki med drugim ureja krizne namestitve za starejše osebe, za mlajše invalidne osebe, otroke, mladostnike, odrasle z motnjami v duševnem in telesnem razvoju in za osebe s težavami v duševnem zdravju ali drugimi oviranostmi.