V Dragonji odprli nove prostore Javnega podjetja Okolje Piran

Piran, 28. marca - V obrtni coni Dragonja so danes odprli nove prostore Javnega podjetja Okolje Piran. Prenovljeni prostori na skupni površini 340 kvadratnih metrov so pomemben mejnik pri izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih in optimizaciji delovanja podjetja, je za STA povedal direktor Okolja Piran Neset Dulai. Obnova je vredna 214.000 evrov.