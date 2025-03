Notranji ministri na Brdu razpravljali o novi varnostni realnosti

Brdo pri Kranju, 28. marca - Notranji minister Boštjan Poklukar je danes po srečanju notranjih ministrov procesa Brdo opozoril na novo varnostno realnost. Na srečanju, ki sta se ga udeležila tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos in komisar za notranje zadeve Magnus Brunner, so se pogovarjali o nujnosti sodelovanja v boju proti terorizmu in trgovini z ljudmi.