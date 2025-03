Vreme: Oblačno z rahlimi padavinami

Ljubljana, 28. marca - Zvečer in ponoči bo oblačno, predvsem v vzhodni polovici Slovenije bo še vedno rahlo deževalo. V soboto zjutraj bo oblačno z dežjem. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 10, v alpskih dolinah okoli 4 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo oblačno s padavinami. Dež se bo dopoldne na vzhodu okrepil in vztrajal do nedelje zjutraj. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Opozorilo: v soboto čez dan se bo dež v vzhodnih krajih okrepil in vztrajal do nedelje zjutraj. Ob tem bodo močneje narasli vodotoki na tem območju.

Obeti: v nedeljo dopoldne bodo padavine postopno ponehale. Od zahoda se bo začelo jasniti. Na Primorskem bo še pihala burja. V ponedeljek kaže na dokaj jasno vreme s kakšno popoldansko ploho. Še bo pihal severni veter, na Primorskem burja. V torek bo predvidoma sončno, pihal bo okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem burja.

Vremenska slika: nad Balkanom je ciklonsko območje. S severovzhodnimi vetrovi k nam doteka vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: zvečer bo oblačno z dežjem. Burja ob severnem Jadranu bo prehodno ponehala. V soboto bo prevladovalo oblačno vreme s pogostimi padavinami. Ob severnem Jadranu bo še pihala šibka burja.