Pred hrvaško radiotelevizijo protest zaradi načrtovanih odpuščanj

Zagreb, 28. marca - Zaposleni in sodelavci hrvaške javne radiotelevizije HRT in člani Hrvaškega novinarskega društva (HND) so se danes zbrali pred stavbo tega javnega servisa v Zagrebu. Na protestu so izrazili nasprotovanje načrtu o prestrukturiranju HRT, ki predvideva množična odpuščanja. Izpostavili so, da je s HRT doslej odšlo že več kot 300 ljudi.