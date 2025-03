V Svobodi v bran ministrici Čalušić

Ljubljana, 28. marca - V poslanski skupini Svoboda so razočarani nad odločitvijo nekaterih kmetijskih organizacij, ki so v sredo prekinile sodelovanje s kmetijskim ministrstvom pri pripravi področnega svežnja zakonodaje. Prepričani so, da ministrica Mateja Čalušić delo opravlja strokovno, vestno in premišljeno, prav tako pa je zavezana odprtemu dialogu in sodelovanju.