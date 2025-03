Začel se je postopek izdaje gradbenega dovoljenja za novo ljubljansko avtobusno postajo

Ljubljana, 28. marca - Ministrstvo za naravne vire in prostor je v četrtek začelo postopek za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja za novo ljubljansko avtobusno postajo s spremljajočimi poslovnimi prostori in parkirno hišo. Investitor v kompleks so Slovenske železnice, zrasel bo ob Vilharjevi cesti na severni strani osrednje železniške postaje.