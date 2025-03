Objavljen prvi razpis za naložbe male vrednosti v akvakulturi

Ljubljana, 28. marca - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v današnjem uradnem listu objavilo prvi javni razpis za naložbe male vrednosti v akvakulturi. Na voljo je 575.000 evrov nepovratnih sredstev. Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do objave o njegovem zaprtju.