Za razvoj rokodelskih izdelkov na voljo 100.000 evrov

Ljubljana, 28. marca - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je v uradnem listu objavilo razpis za razvoj rokodelskih izdelkov v letošnjem letu. Skupna višina sredstev znaša 100.000 evrov, pri čemer lahko posamezni rokodelec za razvoj enega rokodelskega izdelka pridobi do 5000 evrov. Vloge bodo sprejemali od 7. aprila do 6. maja.