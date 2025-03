Opit ogrožal varnost v prometu v Novem mestu in na območju Brežic

Novo mesto/Brežice, 28. marca - Policisti so v četrtek obravnavali opitega voznika, ki je povzročil nesrečo v Novem mestu. Kasneje je z nevarno vožnjo ogrožal tudi voznike na območju Brežic. Ko so ga izsledili, sprva ni upošteval znakov policije, nato se je ustavil na dvorišču hiše, kjer so ga morali obvladati s prisilnimi sredstvi. Izrekli so mu več kot 3000 evrov globe.