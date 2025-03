Pogorelčnik: Večje spremembe skakalnih pravil šele v poolimpijski sezoni

Planica, 29. marca - Vodja smučarskih skokov in nordijske kombinacije Gorazd Pogorelčnik je v Planici razkril zadnje novosti po škandalu s prirejanjem dresov v norveški ekipi in posledicami za olimpijsko sezono. Kot je dejal po petkovem sestanku pododbora za opremo in razvoj pri mednarodni zvezi Fis, sprememb pravil ne bo, spremenili pa bodo merilne postopke.