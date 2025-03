Slovenija izraža sožalje prizadetim v potresu v Mjanmaru in na Tajskem, karitas zbira pomoč

Ljubljana, 28. marca - Predsednica republike Nataša Pirc Musar in zunanje ministrstvo sta danes na družbenem omrežju X izrazila sožalje prizadetim v današnjem potresu v Mjanmaru in na Tajskem. Ministrstvo je tudi sporočilo, da je v stiku s slovenskimi državljani na območju, ki so se obrnili nanj. Slovenska karitas medtem zbira denarno pomoč za prizadete v potresu.