V Domžalah od torka brezplačni prevozi z minibusoma

Domžale, 29. marca - Občina Domžale je v petek podpisala pogodbo z Ljubljanskim potniškim prometom (LPP) za izvajanje prevozov z dvema električnima minibusoma. Ti bodo zaživeli v torek in bodo občanom na voljo brezplačno. Prednostno bodo namenjeni starejšim, gibalno oviranim in drugim ranljivejšim skupinam, so sporočili iz občine.