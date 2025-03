EU zaradi poplav v BiH aktivirala sistem Copernicus

Sarajevo/Zagreb, 28. marca - EU je zaradi poplav v Bosni in Hercegovini, kjer močno dežuje že tretji dan, aktivirala sistem Copernicus. Reke na severu države so začele prestopati bregove in ponekod poplavile hiše. V številnih občinah so razglasili izredne razmere. Z naraščajočimi rekami se spopadajo tudi na Hrvaškem.