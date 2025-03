Glede ureditve območja preddvorskega jezera Črnava še brez dogovora

Preddvor, 30. marca - Občina Preddvor ter lastnik gradu in hotela ob jezeru Črnava po treh letih pogovorov še nista našla skupnega jezika glede ureditve območja. Da ne bi bilo več dilem glede razvoja območja, so na občini začrtali natančnejše smernice. Na lokaciji želijo ohraniti klasično hotelsko ponudbo in obstoječo kulturno dediščino.