Ameriški igralec Bill Murray julija v Dunajski koncertni hiši

Dunaj, 30. marca - Kultni ameriški igralec in komik Bill Murray julija prihaja v Dunajsko koncertno hišo. Skupaj z nemškim čelistom Janom Voglerjem, ameriško-venezuelski pianistko Vanesso Perez in kitajsko violinistko Miro Wang 1. julija vabi na večer z naslovom New Worlds (Novi svetovi), je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.