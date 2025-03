Zreče, 28. marca - Celjski kriminalisti so minuli vikend pri vlomu v trgovino z mobiteli v Zrečah prijeli državljane Romunije. Pred vlomom so policisti zaznali osebno vozilo tujih registrskih oznak, iz katerega so izstopili trije moški, oblečeni v temnejša oblačila, ko so izstopili pa se je v trgovini sprožil vlomni alarm, so sporočili s Policijske uprave Celje.