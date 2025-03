Bruselj z nizom predlogov za vinski sektor

Bruselj, 28. marca - Evropska komisija je danes potrdila niz predlogov za krepitev konkurenčnosti in odpornosti vinskega sektorja v EU. V Bruslju namreč opozarjajo, da se sektor sooča s številnimi izzivi in zato potrebuje ciljne ukrepe. Med predlaganimi ukrepi so tisti za preprečitev viškov vina, za večjo prožnost in za okrepljene finančne podpore sektorju.