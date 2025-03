Deloitte pričakuje velik upad izvoza nemških avtomobilov v ZDA

München, 28. marca - Višje carine na uvoz avtomobilov v ZDA, ki jih je napovedal ameriški predsednik Donald Trump, bi lahko vodile k velikemu upadu izvoza nemških avtomobilov in delov zanje v ZDA, in sicer bi se lahko zmanjšal za do 29 odstotkov oz. 8,2 milijarde evrov, ocenjuje revizijsko-svetovalna družba Deloitte.