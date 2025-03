Maradona umrl zaradi pljučnega edema in bolezni srčne mišice

Buenos Aires, 28. marca - V javnosti so se prvič pojavili izsledki obdukcije smrti nekdanjega nogometnega zvezdnika Diega Armanda Maradone, ki so razkrili, da je Argentinec umrl zaradi akutnega pljučnega edema in bolezni srčne mišice. Podrobnosti glede njegove smrti so prišle na dan med sojenjem medicinskemu osebju, ki je zanj skrbelo pred njegovo smrtjo leta 2020.