Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 28. marca - Nevarnost proženja snežnih plazov je nad nadmorsko višino okoli 1600 metrov zmerna, druge stopnje, nižje majhna prve stopnje. Predvsem so nevarna mesta s sveže napihanim snegom, ki so nad nadmorsko višino 2000 metrov, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Okrepljeni severovzhodnik je predvsem okoli grebenov in vrhov prenašal sneg in ga odlagal na južno pobočja, območja napihanega snega trenutno niso velika. Na osojah je sneg preteklega sneženja zakopal stare šibke plasti, ki se lahko ob veliki obremenitvi porušijo in povzročijo sprožitev plazu suhega sprijetega snega. V nižjih nadmorskih višinah, pod 1800 metri, se lahko sproži tudi kakšen snežni plaz mokrega snega.

Ob toplejšem vremenu se je snežna odeja v minulih dneh na prisojnih pobočjih začela hitreje preobražati in v nižje nadmorskih višinah tudi taliti. V senčnih legah visokogorja je preobrazba snežne odeje bistveno počasnejša. Šibke plasti ostajajo zakopane pod novim snegom in lahko predstavljajo šibko mesto ob veliki obremenitvi. V visokogorju se nahajajo klože, ki se lahko sprožijo že ob manjši obremenitvi. Ob današnjih snežnih plohah lahko v gorah zapade do 15 centimetrov svežega snega, več v vzhodnem delu naših gora kot na zahodu. Meja sneženja bo na višini okoli 1600 metrov.

Danes bo v vzhodnih gorstvih oblačno in megleno. Drugod pa bo sprva še zmerno oblačno, čez dan se bo povsod pooblačilo, vrhovi bodo v oblakih. Padavine se bodo razširile od vzhoda in vztrajale večino dneva. Meja sneženja bo na okoli 1600 metrih nad morjem. Pihal bo zmeren severovzhodni veter. Temperatura na 1500 metrih okoli 2 stopinji Celzija, na 2500 metrih okoli -2 stopinji Celzija.

V soboto bo oblačno in megleno s padavinami. Meja sneženja bo na okoli 1500 metrih nad morjem. Več padavin je pričakovanih na območju Pohorja, vzhodnih Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp. Pihal bo zmeren do močan severovzhodni veter. Temperatura na 1500 metrih okoli 2 stopinji Celzija, na 2500 metrih pa okoli -3 stopinje Celzija. V nedeljo bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Pihal bo zmeren do okrepljen severnik, ki bo čez dan slabel. V ponedeljek kaže na večinoma suho vreme, v popoldanskem času lahko nastane kakšna ploha. V višinah se bo nekoliko ohladilo. Še bo pihal zmeren do okrepljen severni veter.

Do nedelje zjutraj bo v visokogorju skupno padlo od 40 do 60 centimetrov novega snega, lokalno, na območjih Kamniško-Savinjskih Alp ter vzhodnih in osrednjih Karavank, lahko tudi več. V zahodnih Julijcih bo novega snega manj, okoli 20 centimetrov. Sneženje bo spremljal severovzhodni veter, ki bo gradil nove zamete. Nevarnost proženja snežnih plazov se bo zaradi svežih klož povečala.