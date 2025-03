Po analizi sovražni govor v Sloveniji zelo prisoten

Ljubljana, 28. marca - Sovražni govor v Sloveniji je zelo prisoten, še posebej do deprivilegiranih skupin, kot so pripadniki LGBT in migranti, kažejo zaključne ugotovitve ciljno-raziskovalnega projekta o sovražnem govoru in dezinformacijah. Pri prepoznavanju slednjih pa se anketiranci zavedajo njihovega negativnega vpliva in jih ocenjujejo kot zelo moteče.