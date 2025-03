Gospodarska delegacija v Kazahstan in Uzbekistan

Ljubljana, 29. marca - Na obisku Kazahstana se bo prihodnji teden predsednici države Nataši Pirc Musar ter ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon pridružilo tudi okoli 40 slovenskih gospodarstvenikov. Gospodarski del delegacije bo obiskal Astano in Almaty, del te delegacije pa bo nato odpotoval še v Uzbekistan, so sporočili iz GZS.