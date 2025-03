Policija prosi za pomoč pri preiskavi ropa sredi Nove Gorice

Nova Gorica, 28. marca - V četrtek zvečer je neznani storilec oropal žensko sredi Nove Gorice. Nekaj po 19. uri je pristopil do nje, ko je hodila v smeri Bevkovega trga, in jo fizično napadel. Želel si je prilastiti njeno vrečko s prehrambenimi izdelki in pri napadu uporabil silo telesa. Policija prosi morebitne priče za pomoč pri izsleditvi zaenkrat neznanega storilca.