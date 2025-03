Gospodarsko ministrstvo spremlja carinske odločitve ameriške administracije

Ljubljana, 28. marca - Gospodarsko ministrstvo je glede protiukrepov EU na dvig ameriških carin seznanjeno s splošnim stališčem Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), drugih odzivov na posvet o tej temi pa ni prejelo, so navedli za STA. Ob tem so poudarili, da pozorno spremljajo napovedane odločitve ameriške administracije.