UKC Ljubljana postal pridruženi član Univerze v Ljubljani

Ljubljana, 28. marca - Univerza v Ljubljani in Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana sta danes podpisala pogodbo o pridruženem članstvu univerze, ki odpira vrata formalnemu povezovanju dveh največjih javnih ustanov v državi. Univerza in UKC Ljubljana pa že sodelujeta na področjih izobraževalne, raziskovalne in strokovno-zdravstvene dejavnosti.