Putin in Erdogan po telefonu o vojni v Ukrajini in razmerah v Siriji

Ankara/Moskva, 28. marca - Ruski predsednik Vladimir Putin se je danes s turškim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom po telefonu pogovarjal o vojni v Ukrajini in razmerah v Siriji ter o dvostranskih odnosih. Pri tem je Erdogan ruskemu kolegu dejal, da je sodelovanje med Turčijo in Rusijo ključno za reševanje regionalnih konfliktov, so sporočili iz urada turškega predsednika.