Ljubljana, 28. marca - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se danes dopoldne v povprečju pocenili, indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,16 odstotka. Najbolj so se pocenile delnice NLB in Luke Koper. Najprometnejše so delnice Krke, katerih tečaj ostaja pri 170 evrih.