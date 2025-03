Rusija obtožuje Kijev novih napadov na energetsko infrastrukturo

Kijev, 28. marca - Rusija je danes obtožila Ukrajino, da je z raketami in brezpilotnimi letali napadla rusko energetsko infrastrukturo ter s tem kršila dogovor o 30-dnevni ustavitvi tovrstnih napadov. Iz Moskve so tudi sporočili, da so ruske sile zavzele še eno vas v ruski regiji Kursk ob meji z Ukrajino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.