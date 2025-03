V Iranu množični protestni shodi v podporo Palestincem

Teheran, 28. marca - V Iranu danes potekajo protesti na dan Kudsa, na katerih vsako leto izražajo podporo Palestincem in nasprotovanje izraelski zasedbi palestinskih ozemelj. Na ulicah iranske prestolnice se je po poročanju medijev zbralo več deset tisoč ljudi, ki so sledili pozivu vrhovnega vodje ajatole Alija Hameneja. Shodi so potekali tudi drugod po državi.