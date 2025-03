Novak na svetu EU za okolje opozoril na nujnost ukrepanja v Sredozemlju

Ljubljana, 28. marca - Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je na četrtkovem zasedanju sveta EU za okolje v Bruslju opozoril na nujnost ukrepanja v Sredozemlju. Sredozemske države so ob tem pozdravile prizadevanja Slovenije za okrepljene aktivnosti v Sredozemlju in pospeševanje globalnih naporov za trajnostne oceane, so sporočili z ministrstva.