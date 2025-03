Cene uvoženih proizvodov februarja na mesečni ravni nespremenjene

Ljubljana, 28. marca - Cene uvoženih proizvodov so februarja v povprečju ostale nespremenjene. Najbolj so se zvišale cene v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro, najbolj pa so se znižale v skupini premog in lignit. Na letni ravni so se cene uvoženih proizvodov znižale za 0,4 odstotka, so sporočili s statističnega urada.