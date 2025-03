Tuja veleposlaništva na Madžarskem zaskrbljena zaradi zakona o omejevanju pravic LGBTIQ

Budimpešta, 28. marca - Veleposlaništva več kot 20 držav na Madžarskem so v skupni izjavi izrazila zaskrbljenost zaradi nedavno sprejete madžarske zakonodaje, ki omejuje pravico do zbiranja in svobode izražanja ter prepoveduje vsakoletno parado ponosa v Budimpešti. Skupni izjavi se je, kot je sporočilo na družbenem omrežju X, pridružilo tudi slovensko veleposlaništvo.