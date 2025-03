Na slovensko-ukrajinskem poslovnem forumu predvsem o povojni obnovi

Planica, 28. marca - Slovenija se zavzema za čimprejšnje končanje spopadov v Ukrajini in za začetek obnove države, pri kateri so pripravljena sodelovati tudi slovenska podjetja. Tu gre predvsem za področje infrastrukturnih projektov, zelenih tehnologij, digitalizacije, kmetijstva in prehrambene industrije, je bilo slišati na slovensko-ukrajinskem poslovnem forumu.